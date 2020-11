Dries Mertens en panne? "Je ne m'inquiète pas"

Le compteur napolitain de Dries Mertens n'avance plus depuis un moment, mais son coach est serein.

127 buts: le record de Dries Mertens avec le Napoli n'a plus évolué depuis le 27 septembre dernier et une large victoire contre le Genoa. Le Diable Rouge avait alors inscrit son deuxième but en deux rencontres de championnat. Mais depuis, le chemin des filets se refuse obstinément à lui.

Ca n'inquiète pourtant pas Gennaro Gattuso. "Il marque moins pour l'instant, c'est vrai. Mais il se crée les occasions, ce qui est positif", estime le coach du Napoli. "C'est juste qu'en ce moment, il n'est pas le super finisseur qu'on a toujours connu, mais je ne m'en fais pas, on y travaille."

Dries Mertens recevra peut-être une nouvelle occasion de retrouver ses sensations de buteur ce jeudi à Rijeka. À moins que, comme il en a pris l'habitude en Europa League, Gennaro Gattuso ne décide de faire tourner et de laisser souffler son attaquant belge.