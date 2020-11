Kompany conseille à un grand talent d'être patient: "Il a toutes les cartes en main pour être Diable Rouge"

Si Anderlecht doit toujours faire sans Cobbaut et Trebel, des jeunes joueurs grandissent et continuent à pointer le bout de leur nez dans le noyau A.

Mario Stroeykens s'entraîne depuis plusieurs semaines dans le noyau A et pourrait être le prochain grand talent de Neerpede. "S'il a des chances de jouer? Nous préparons les joueurs comme s'ils allaient jouer le prochain match. Nous ne regardons jamais l'âge", a déclaré Kompany ce vendredi en conférence de presse.

Stroykens pourrait donc être le prochain à percer au plus haut niveau."C'est important pour Mario je continuer sa progression, jour après jour, semaine après semaine. Il a un talent exceptionnel et a toutes les cartes en main pour devenir un jour Diable Rouge et rejoindre un grand club européen. Il a besoin d'y aller étape par étape. Il a encore beaucoup de travail et doit encore beaucoup apprendre".