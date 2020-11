Coup dur pour le Barça : probable longue indisponibilité pour sa pépite

Le FC Barcelone a vécu une belle journée en s'imposant 5-2 contre le Betis. Mais les Blaugranas ont eu une mauvaise nouvelle à l'issue de la rencontre. Ansu Fati, sorti sur blessure durant la rencontre, pourrait être indisponible durant plusieurs semaines.

Le club catalan a annoncé sur ses réseaux que sa jeune pépite a subi une déchirure au niveau du ménisque du genou gauche. Le club n'a pas précisé la durée de l'absence de son joueur mais elle pourrait se compter en semaines, voire en mois selon certains médias espagnols.

LATEST NEWS ‼ Tests carried out this afternoon have shown that Ansu Fati has an internal meniscus tear in his left knee. The treatment to be followed will be determined in the coming days. pic.twitter.com/CF3FZaur5P