Philippe Montanier : "Le point du courage et de la jeunesse"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège a partagé l'enjeu au Bosuil face à l'Antwerp (1-1). Un très bon point, voire inespéré au vu de la rencontre.

Après la grosse déconvenue de jeudi soir dernier contre le Lech Poznan (3-1), le Standard de Liège devait effectuer un résultat face à l'Antwerp ce dimanche. C'est chose faite avec ce 1-1. "C'est le point du courage et de la jeunesse", a lâché d'emblée Philippe Montanier à l'issue de la rencontre. "Ce fut un match compliqué, le septième en vingt-deux jours mais surtout le quatrième déplacement sur les cinq dernières rencontres. Malgré plusieurs situations difficiles, nous n'avons pas baissé les bras et n'avons pas abandonné. Nous sommes parvenus à arracher ce partage", a souligné le coach des Rouches.

Une mise au point a été effectuée à la pause. "Il est vrai qu'il nous a fallu du temps pour rentrer dans le match. Nous avons rectifié le tir par la suite en laissant moins d'espaces. Aucun changement à la mi-temps ? Je ne voulais pas en faire trop tôt, j'avais envie de leur laisser plus de temps pour s'exprimer et se sublimer. Voir qui allait faillir en premier car certains joueurs étaient dans le rouge", a précisé le technicien français.

La trêve internationale est la bienvenue

La trêve internationale arrive au meilleur moment côté liegeois. "C'est indispensable. La répétition des matchs qui n'est pas simple. Ça use et il y a beaucoup de fatigue. Puis les blessés et le Covid-19, mais tout le monde est resté uni. La trêve est la bienvenue même si certains internationaux partent déjà ce soir", a conclu Philippe Montanier.