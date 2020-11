Mauvaise nouvelle pour Naples et Dries Mertens

Les Napolitains espéraient pouvoir disputer la rencontre face à la Juventus.

Le cas du match entre la Juventus et Naples est terminé. Début octobre, un cas de Coronavirus avait été déclaré dans l'effectif de Naples et toute l'équipe avait été placée en quarantaine. De ce fait, l'équipe n'avait pas pu se rendre à Turin pour y défier la Juventus, qui avait donc gagné la rencontre sur un score de forfait 3-0.

Naples avait bien évidemment été en appel de cette sanction, et ce mardi le tribunal du sport en Italie a rendu son verdict: le forfait est acté et la Juventus garde ses trois points. Selon eux, Naples aurait très bien pu se déplacer à Turin et a voulu tirer profit de la situation pour reporter la rencontre, selon la Gazetta Dello Sport.

Naples est pour le moment à la troisième place au classement de la Serie A, la Juventus est cinquième de ce classement.