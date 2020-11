Un très mauvais signal

Marouane Fellaini pourrait faire son retour chez les Diables. Au-delà des qualités de l'ancien joueur de Manchester United, son retour serait un mauvais signal.

La nouvelle tourne depuis ce vendredi matin: Marouane Fellaini pourrait faire son retour chez les Diables Rouges avec comme but de participer à l'Euro en juin prochain. Après la Coupe du Monde en Russie, le milieu de terrain avait choisi de ne plus venir disputer des rencontres internationales, histoire de ne pas devoir faire les trajets entre l'Europe et la Chine.

Il est clair que Fellaini a un profil pour le moment absent chez les Diables. Puissant, fort de la tête, il est en effet capable de changer le cours d'un match. De plus, il apporterait son expérience des grands rendez-vous: il a tout de même participé aux deux dernières Coupes du Monde avec notre équipe nationale.

Mais, car il y a un mais, deux questions se posent. Tout d'abord, quel est son vrai niveau physique? Les joueurs qui jouent en Chine perdent de l'explosivité mais aussi de la condition physique et les exemples ne manquent pas. Yannick Carrasco n'était plus le même joueur lors de son passage dans l'Empire du milieu.

La deuxième question: est-ce que ce retour est compatible avec ce que Roberto Martinez met en place publiquement depuis quelques mois, c'est à dire une ouverture vers les jeunes joueurs? La réponse est non, et un retour du grand Marouane pourrait semer le chaos.

D'abord, cela voudrait dire que la venue de Marouane dans l'équipe empêcherait un autre joueur, qui a participé à toute la campagne toute l'année, de disputer un grand tournoi avec la Belgique. Ensuite, certains jeunes pourraient se dire: "L'équipe nationale c'est bien, mais pour moi ce sont les matches amicaux ou les matches face à chypre". Bref, pour la gestion d'un groupe futur ce serait quelque chose de compliqué à gérer. Ce sera maintenant à Martinez de trancher.