Le tout premier but de Thomas Meunier avec les Diables Rouges

Un anniversaire à célébrer en ce vendredi 13 pour Thomas Meunier. Il y a pile quatre ans, alors qu'il venait tout juste de rejoindre le PSG, le Gaumais inscrivait le tout premier but de sa carrière internationale à l'occasion d'une large victoire des Diables Rouges contre l'Estonie (8-1).

Un but qui avait inspiré celui qui porte désormais les couleurs du Borussia Dortmund: s'il avait dû attendre sa 15e cap pour trouver l'ouverture avec les Diables, il a, après ce match contre l'Estonie, inscrit quatre buts au cours des trois caps qui ont suivi.

Quatre ans plus tard, le compteur international de Thomas Meunier affiche sept buts, dont un en Coupe du monde: le but d'ouverture de la petite finale gagnée par les Diables contre l'Angleterre.

4 years ago: @ThomMills with his first goal as a Devil! 😎 pic.twitter.com/kKdsmSxZe1