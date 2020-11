Quatre ans plus tard, le retour d'un ancien Mauve avec la Squadra

Il n'avait plus été appelé depuis le mois de mars 2016, il profite de la blessure de Moïse Kean pour revenir en sélection.

Alors que le Parisien Moïse Kean a dû quitter la sélection en raison d'une blessure musculaire, Roberto Mancini a décidé de rappeler une vieille connaissance du championnat de Belgique pour compenser son absence. µ

Stefano Okaka est, en effet, de retour en sélection, plus de quatre ans après sa dernière sa dernière apparition avec les Azzurri. Dans une sélection élargie, mais c'est une belle récompense pour l'attaquant de l'Udinese, auteur de deux buts en Serie A depuis le coup d'envoi de la saison et qui totalise jusqu'ici quatre caps et une réalisation avec la Squadra.