Didier Deschamps a lancé un ultimatum à Olivier Giroud

Le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (42 buts), derrière Thierry Henry (51), a débuté sur le banc samedi soir lors de la victoire des Bleus au Portugal (0-1).

Didier Deschamps a surpris son monde samedi soir en préférant Anthony Martial à Olivier Giroud. Ce dernier dispose de très peu de temps de jeu du côté de Chelsea et est en train de la payer en sélection. Il devra sans doute se trouver un nouveau club cet hiver s'il veut retrouver une place de titulaire chez les Bleus.

Didier Deschamps a été clair après la victoire de la France au Portugal. "Je fais les choix qui me semblent le mieux pour l'équipe de France. Avec Anthony qui est bien, cela nous permet d'avoir un peu plus de profondeur. Par rapport à Olivier, c'est obligé qu'il soit impacté, d'abord avec la situation qu'il a en club, en sachant que c'est un grand gabarit et qu'il a besoin de rythme, c'est dur", a expliqué le technicien français dans des propos relayés par L'Équipe.

Néanmoins, le sélectionneur de l'Équipe de France laisse une chance à Giroud. "C'est pas pour ça que j'ai envie de le perdre, c'est compliqué, on discute, mais forcément il a tout intérêt à ce que ça ne perdure pas, pour lui, pour rester compétitif, mais il ne faut pas oublier ce qu'il a fait avec nous et ce qu'il est encore capable de faire. Anthony a un profil différent mais qui donne des options. Anthony, aujourd'hui, est plus épanoui est dans de meilleurs conditions physiques et psychologiques, forcément", a conclu Deschamps.