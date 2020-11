Sébastien Pocognoli parle de sa revalidation : "J'espère être vite de retour avec le groupe"

Le latéral gauche de l'Union s'était occasionné une déchirure au niveau tendon du genou gauche au mois de février.

Sébastien Pocognoli n'a jamais eu véritablement l'occasion de s'imposer dans la durée avec l'Union. Arrivé en janvier dernier en provenance du Standard, le latéral gauche s'est occasionné une déchirure du tendon qui l'a éloigné des terrains pendant dix mois.

"C'était une blessure anodine mais j'ai eu plusieurs rechutes et cela n'a pas été facile suite à la période que l'on connaît pour le moment. Mais maintenant, je me sens bien et j'ai repris partiellement avec le groupe", a déclaré Pocognoli dans une interview accordée sur la page Facebook du club.

Le Liégeois se prépare tout doucement à un retour : "J'espère revenir vite avec le groupe. Il y a encore un gros boulot devant moi et je dois retrouver mes sensations, surtout après dix mois d'absence", conclut-il.