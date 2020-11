Un mince espoir pour Eden Hazard ? Roberto Martinez répond

Eden Hazard pourra-t-il rejoindre les Diables Rouges en ce début de semaine ? Les chances sont infimes, mais Martinez n'abandonne pas.

Après la victoire face à l'Angleterre, le sujet Hazard a été évoqué : Roberto Martinez espère-t-il toujours pouvoir compter sur son capitaine pour le match prochain, qui arrive déjà ce mercredi ? "Naturellement, on espère toujours un peu, mais le temps joue contre nous. Il faudra attendre les résultats des tests ce lundi et voir si c'est possible. Il doit pouvoir s'entraîner au moins une fois avec le groupe", précise le sélectionneur, qui n'a tout de même pas l'air d'y croire.

Et pour cause : on imagine difficilement le Real Madrid autoriser Hazard, à peine sorti de quarantaine (pour peu qu'il puisse), à se ruer vers la Belgique pour une séance d'entraînement en urgence et un match qu'il pourrait potentiellement débuter.

Dendoncker, Doku, Boyata ?

Les trois absents de ce dimanche, eux, devraient faire leur retour. "Leander avait une douleur au genou, Jérémy et Dedryck n'était pas à 100%. Mais tous trois seront bien de retour mercredi, normalement", confirme Martinez.