Seraing-Standard, Liège-Anderlecht, Charleroi-Westerlo... les horaires des 16e de la Coupe dévoilés!

Décalés d'un mois, les seizièmes de finale de la Coupe de Belgique auront finalement lieu en début d'année 2020. Et les 32 clubs encore engagés savent désormais à quoi s'en tenir.

La Pro League vient en effet de dévoiler les horaires précis des rencontres de seizièmes de finale de la Coupe de Belgique qui auront lieu les 9 et 10 janvier 2021. Et c'est un duel entre Lommel et le Beerschot qui ouvrira le programme, le samedi 9 (coup d'envoi à 19h30).

L'Olympique de Charleroi, contre Zulte Waregem, jouera également le samedi 9 (coup d'envoi à 20h) et le derby liégeois entre Seraing et le Standard est, lui aussi, programmé le même jour (20h30).

Les autres clubs wallons et bruxellois joueront le lendemain. L'Excel Mouscron à l'Union, Liège recevra Anderlecht (à partir de 17h), les coups d'envoi de Charleroi-Westerlo et d'Antwerp-RAAL seront donnés à 18h. Et c'est le Club de Bruges qui ponctuera le programme du week-end contre Brakel.