Genk termine l'année avec un solde exceptionnellement positif

Le club limbourgeois a annoncé la nouvelle au terme de son Assemblée générale annuelle, organisée virtuellement cette année.

Genk a terminé la saison 2019-2020 avec un solde positif de 29,1 millions d'euros. "L'année 2019-2020 se termine avec un solde exceptionnellement positif de 29,1 millions d'euros", a expliqué le club limbourgeois dans un communiqué. "Le KRC Genk reste financièrement stable et sans dette. Les fonds propres s'élèvent à 74,6 millions d'euros. En outre, une provision de 20 millions d'euros est constituée en raison de l'impact financier attendu du Covid-19 sur la prochaine saison".

Jamais un club belge n'avait gagné autant en un seul exercice. Genk a vu ses revenus grimper à 127 millions, une augmentation de 71 millions par rapport à la saison précédente. "La différence est principalement liée à la campagne en Ligue des Champions (18), à un plus grand nombre de transferts sortants (54) et à un plus grand nombre de transferts temporaires (2). La fin anticipée du championnat signifie moins de revenus (3)", détaille le club.

Ligue des champions

"La participation à la Ligue des Champions et les transferts sortants importants fournissent au club une réserve financière importante et nécessaire", a expliqué Genk. "Pour la saison actuelle 2020-2021, le club s'efforce d'obtenir le meilleur résultat possible malgré le Covid-19, pour lequel une disposition importante a déjà été prise. Nos objectifs à moyen terme restent les mêmes. Les moyens disponibles doivent être réservés à la poursuite du développement sportif du club et seront utilisés pour investir dans un nouveau centre d'entraînement. Ce dernier est nécessaire pour accompagner aussi à l'avenir nos jeunes dans des conditions optimales et les faire progresser, conformément à la philosophie du club", a conclu Genk.