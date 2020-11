Enfin la saison des Rangers ?

Le Celtic règne sur la SPL depuis neuf saisons mais les Rangers semblent aujourd'hui armés pour stopper la série du rival.

Le dernier titre de champion des Glasgow Rangers remonte à la saison 2010-11. Depuis, le Celtic règne sur l'Ecosse, profitant également de la rétrogradation de son rival dans les divisions inférieures. Aujourd'hui, le club semble s'être bien reconstruit et avec un certain Steven Gerrard aux commandes, les Rangers pourraient avoir trouvé le bon équilibre pour mettre fin à l'ère du Celtic.

En 2012, les Rangers se retrouvaient en quatrième division, mais sont parvenus à revenir dans l'élite quatre ans plus tard. Dès leur retour en SPL, ils sont venus titiller le Celtic sans parvenir à le détrôner. Mais cette saison la donne semble avoir changé.

Menés par James Tavernier, défenseur et étonnant meilleur buteur actuel de l'équipe (9 buts), coach Gerrard peut notamment compter sur l'expérience de Jermaine Defoe (38 ans), le talent d'Alfredo Morelos le convoité Colombien, ou encore deux anciens de notre JPL : Kemar Roofe et Ianis Hagi.

Aujourd'hui, après 15 journées de championnat, les troupes de 'Stevie G' comptent onze points d'avance sur le Celtic (qui a 2 rencontres en moins). Mais au-delà des points, les Rangers font surtout preuve d'efficacité et de solidité. Ils se sont adjugés le premier 'Old Firm' de la saison face au Celtic (0-2) et sont toujours invaincus en SPL. Ils n'ont concédé que deux nuls et encaissé... 3 petits buts. Ils font également preuve de solidité en Europa League, et sont co-leaders du groupe avec Benfica, devant le Lech Poznan et le Standard.

La saison est encore longue, mais les Rangers semblent bien lancés pour retrouver les sommets.