Matteo Guendouzi explique pourquoi il a quitté Arsenal

Le milieu de terrain français avait surpris son monde en quittant Arsenal pour le Hertha Berlin cet été.

Au micro de Telefoot, Matteo Guendouzi sur les raisons qui l'ont poussé à quitter Arsenal et rejoindre le Hertha cet été. Au micro de Téléfoot, le Français revient sur les coulisses de son départ. "En l'espace de 2 saisons j'ai fait plus de 80 matchs avec Arsenal. Quand on joue moins, on commence à réfléchir et ça fait mal", a confié l'ancien joueur de Lorient.

Guendouzi avait d'autres propositions, mais a choisi le club allemand et explique pourquoi. "J'avais besoin de prendre du plaisir sur le terrain, de reprendre de la confiance et c'est ce que le Herta me propose. C'est vraiment un choix que j'ai fait", a expliqué le médian avant d'évoquer les Bleus et ses ambitions.

"Intégrer l'Equipe de France est un objectif à court, moyen et long terme. Je veux m'inscrire dans cette équipe dans la continuité de ma carrière (...) "C'était un rêve depuis tout petit. Le fait d'y être intégré c'était magnifique. J'ai encore dans un coin de ma tête de refaire beaucoup de sélections, et d'être important dans l'avenir", a conclu Matteo Guendouzi.