Une revanche et un grand pas vers la qualification pour l'Antwerp!

Emmené par un excellent Lior Refaelov et sans Dieumerci Mbokani, laissé sur le banc par Ivan Leko, l'Antwerp a brillament accompli sa mission sur la pelouse du LASK Linz (0-2). La qualification se rapproche à grands pas pour les ANversois!

Prêts à saisir l'opportunité de faire un pas vers les seizièmes de finale de l'Europa League, l'Antwerp et le LASK ont joué tous les coups à fonds dès le début de la rencontre, jeudi soir, à Linz. Les Anversois ont d'ailleurs frappé en premier, avec une frappe bombée de Simen Juklerod qui a heurté la barre.

Mais les Autrichiens ont répondu: un coup-franc de Peter Michori, repoussé par Jean Butez et une reprise de volée de Reinhold Ranftl qui a frôlé le montant gauche du portier. Quelques instants plus tard, c'est Pieter Gerkens qui a eu le but d'ouverture au bout du pied. Idéalement servi par Lior Refaelov, l'ancien Mauve a buté sur Alexander Schlager.

Ritchie De Laet et Simen Juklerod, mais aussi Andreas Gruber, ont encore eu de belles opportunités avant le repos. Sans succès: la tête du défenseur anversois est passée juste à côté de la cible et les frappes du Norvégien et de l'Autrichien ont été repoussées par les deux portiers.

L'exclusion et le coup-franc qui ont tout changé

Une rencontre indécise qui a finalement basculé dès le retour des vestiaires. Ritchie De Laet provoquait l'exclusion de Gernot Trauner et un coup-franc que Lior Refaelov s'est empressé de convertir. Mais, même à dix contre onze, les Autrichiens n"ont pas abdiqué et Ranftl est passé à quelques centimètres de l'égalisation à l'entame du dernier quart d'heure.

La chance du LASK était toutefois passée et l'Antwerp a fait la différence en contre. Tout juste monté au jeu, Jordan Lukaku profitait d'un bon ballon de Refaelov pour filer sur son flanc gauche et adresser un centre millimétré sur la tête Pieter Gerkens. Deuxième but en Europa League pour l'ailier de l'Antwerp qui scelle une très précieuse victoire.

En attendant le résultat de Tottenham (6 points), l'Antwerp (9 points) prend la tête de son groupe et prend l'ascendant sur son adversaire du jour dans les confrontations directes. La qualification tend désormais les bras aux hommes d'Ivan Leko, mais il faudra encore conclure. Dès la semaine prochaine contre Ludogorets?