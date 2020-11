Un médian anversois très ambitieux: "J'ai les qualités pour jouer au Barça"

Martin Hongla s'épanouit sous les ordres d'ivan Leko à l'Antwerp, il en a profité pour s'offrir ses premières sélections avec le Cameroun et il a de l'ambition à revendre.

L'Antwerp est une étape dans la carrière du Camerounais, qui rêve plus grand encore. "Je rêve de retourner un jour à Barcelone", confirme-t-il pour Gazet van Antwerpen. "J'y ai joué six mois avec l'équipe réserve en deuxième division, mais je m'entraînais la plupart du temps avec l'équipe A, avec Lionel Messi et les autres", se souvient-il.

Passé ensuite par l'Ukraine et Grenade avant de débarquer à Anvers, Martin Hongla croit encore en ses chances de porter le maillot blaugrana un jour. "J'ai les qualités pour jouer avec l'équipe première du Barça, ce ne serait pas une surprise pour moi sui j'y retourne un jour."

Mais avant de rêver de Barcelone, Martin Hongla voit aussi grand avec l'Antwerp. "Je veux aider l'Antwerp à atteindre ses ambitions. C'est super pour nous d'être Européens, mais j'aimerais passer l'hiver. Et le titre peut aussi être un objectif. Même si on n'y pense pas encore..."