Seraing retrouve ses valeurs et relance le championnat

Dans un match serré et acharné, Seraing a fait tomber le leader du championnat et revient à quatre points de son adversaire du jour.

Avant le début de la rencontre, Seraing le savait: l'emporter était obligatoire pour rester dans la roue de l'Union, solide leader du championnat. Pourtant, ce sont les Unionistes qui se créent les premières occasions. Le Pairay tremble de froid et de peur.

Mais l'Union va alors se tirer une balle dans le pied. Sur une action un peu anodine, Burgess empêche Morris de prendre le ballon et dégage sur Bernier, qui ouvre le score (12', 1-0). Ce coup sur la tête reçu par les hommes de Felice Mazzu complique leur rencontre. Ce n'est pas un grand Union et cela se sent. Il y a bien quelques acions tentées par Labeau, Vanzeir ou Lapoussin, mais le cadre n'est jamais trouvé.

En deuxième période, le jeu se muscle et les occasions se font rares. L'union a la possession du ballon mais c'est très stérile. Dietsch n'est pratiquement jamais mis en difficultés dans ce second acte, c'est même Pierrot qui mnaque le 2-0 à l'aube des 20 dernières minutes.

Mazzu tente alors le tout pour le tout avec l'entrée de Undav. Teuma s'essaie de loin, mais c'est repoussé. C'est au tour de Al Badaoui d'avoir le but du break au bout du pied, mais c'est à côté.

Seraing tient le choc jusqu'au bout et retrouve la victoire.... sans encaisser. Une soirée parfaite sur le plan comptable pour les Métallos.