Un point au caractère pour Mouscron contre Bruges: "Pas le match parfait, mais le match qu'on devait faire"

Le point de l'abnégation et du courage, plus que celui du beau football: l'Excel Mouscron a fait son job, samedi soir au Canonnier.

Plus de 60% de possession de balle, 14 tentatives à 4: les chiffres le démontrent, Bruges a dominé le match de samedi soir au Canonnier. Mais une domination stérile car les Blauw en Zwart n'ont jamais vraiment inquiété Hervé Koffi.

Car les Hurlus ont globalement su contenir les assauts brugeois. "Je suis très satisfait de la performance de mes joueurs sur le terrain. Parce qu'on est dans une situation difficile, qu'on a passé un mois sans s'entraîner tous ensemble, qu'on enchaîne des matchs tous les trois jours, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire et parce qu'on jouait contre une équipe qui joue pour le titre", analyse Jorge Simao.

Mais il le concède volontiers, il n'a pas l'intention de ne proposer que ce genre de match cette saison, avec Mouscron. "Ce n'était pas le match parfait, pas la qualité de football que j'aime voir et que cette équipe peut proposer, mais c'est ce qu'on devait faire à ce moment-là et les joueurs l'ont très bien fait. Donc, je suis très content." Et ça rapporte un point, ce qui, contre le champion en titre et dans la situation actuelle de Mouscron est tout sauf négligeable.