🎥 Franck De Bleeckere revient sur le tacle controversé d'Aster Vranckx

C'est peut-ĂȘtre l'une des dĂ©cisions les plus controversĂ©es du week-end dernier, le carton rouge d'Aster Vranckx contre le Beerschot. D'autant plus que le KV Malines menait 2-1 avant d'ĂȘtre rĂ©duit Ă dix.

Wesley Sonck avait estimé que le carton rouge pour le jeune Vranckx était injustifié. Mais Franck De Bleeckere, ancien arbitre de haut niveau et actuel représentant du département des arbitres, a estimé que l'intervention de la VAR et le carton rouge étaient justifiés.

"Même si Vranckx touche d'abord le ballon, il glisse dans son élan et ses crampons finissent sur la cuisse de son adversaire. Il a donc mis l'intégrité physique de son adversaire en danger. L'arbitre lui donne donc un carton jaune pour excès d'engagement. La VAR visionne les images et sollicite l'arbitre pour lui dire qu'il aurait commis une erreur. Après avoir visionné les images, l'arbitre décide ensuite de sanctionner Vranckx d'un rouge pour une faute grave. Le comité d'arbitrage est d'accord avec cette décision d'exclure Vranckx. Quand un joueur a joué le ballon, il est important pour l'arbitre de juger un éventuel contact illicite ultérieur à ce premier contact licite. Il doit alors analyser plusieurs facteurs : la vitesse et l'intensité du contact, l'endroit du contact sur le corps, la jambe ou la cuisse. Puis il doit voir si la faute a été commise avec les crampons mais aussi si le joueur met l'intégrité physique de son adversaire en danger."