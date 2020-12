🎥 Fracture du crâne : Raul Jimenez réagit pour la première fois depuis le choc

L'attaquant avait dû quitter la pelouse en début de match, suite à une terrible collision avec David Luiz. Resté immobile pendant plusieurs minutes, Jimenez a même dû recevoir de l'oxygène avant d'être emmené à l'hôpital.

Après des nouvelles rassurantes sur son état de la part du club, l'attaquant des Wolves lui-même a tenu à rassurer et à remercier : "Merci pour votre soutien. Je reste en observation et j'espère revenir sur les terrains bientôt", twittait le coéquipier de Leander Dendoncker.

Luiz & Jimenez collision 😫😫 Hope Jimenez is ok, Luiz is up. Jimenez definitely not good! #jimenez #luiz #wolves #ARSWOL pic.twitter.com/0ElZH2TG68