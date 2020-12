Pieter Gerkens: "L'Antwerp joue mieux qu'Anderlecht, ici on a confiance en moi"

Depuis son arrivée à l'Antwerp, Pieter Gerkens revit et c'est peu de la dire.

Pieter Gerkens s'est parfaitement adapté au 3-5-2 d'Ivan Leko. "C'est une des raisons de ma réussite ici. Mais ce qu'il s'est passé à Anderlecht avec Kompany, quand cela ne fonctionnait pas pour moi, n'était pas dû au système. Finalement, j'y jouais à la même place qu'ici".

"A Anderlecht, parfois, le latéral droit venait en possession de balle au milieu de terrain, on fonctionnait comme dans un 3-5-2 finalement, donc il ne faut pas dire que je ne peux pas jouer dans un autre système. L'Antwerp joue mieux que l'Anderlecht de l'époque et j'ai surtout beaucoup plus de confiance en moi ici. Jouer dans une équipe qui joue bien c'est plus facile aussi. L'ambiance dans et autour du club est aussi différente. Quand tout est parfais comme cela, c'est plus simple dans le vestiaire".

Si on veut résumer, Pieter Gerkens se sent bien au Bosuil. "Je ne suis pas quelqu'un qui doute de moi, mais c'est très important d'être dans un environnement où chacun sait ce qu'il veut et où tout le monde est sur la même longueur d'onde. C'était difficile pour moi à Genk et à Anderlecht. Ici l'équipe grandit et je grandis avec elle."