Romelu Lukaku : "Parfois, il faut savoir travailler pour l'équipe"

Big Rom reste sur son petit nuage cette saison, que ce soit en championnat, en coupe d'Europe ou en équipe nationale, le Diable empile les performances et les buts.

Peu après les louanges de son entraineur Antonio Conte, qui décrivait Romelu Lukaku "en bonne voie pour devenir le meilleur du monde", Big Rom s'est confié à France Football et a notamment passé plusieurs aspects de son jeu au crible. Le Diable Rouge s'est notamment évalué au niveau de la hiérarchie mondiale des buteurs : "Sur ces cinq derniers mois, je fais partie du top 5 parmi les buteurs."

Travail d'équipe

"Parfois, il faut savoir travailler pour l'équipe en toute humilité, sans forcément récolter les fruits, notamment quand tu sens que ce n'est pas ton jour. Cela me fait très plaisir de voir que tout le monde, ou presque, perçoit désorais cette intelligence de jeu", confiait Lukaku. "Je veux d'ailleurs remercier mes coéquipiers qui ont su cerner type de joueur que j'étais."

La Serie A

"En Italie, il y a une grande différence dans l'approche des rencontres par rapport à l'Angleterre. C'est la gagne avant tout. De plus, tactiquement aussi la différence est énorme. Au niveau de de mes mouvements et mon positionnement, je ne dois jamais me tromper", analysait le Belge à qui l'exigence du jeu italien semble faire du bien.

Le jeu sans ballon

A Milan, Big Rom s'est amélioré au niveau du jeu sans ballon et de la lecture du jeu, la compréhensions de son environnement lors d'actions bien précises : "Beaucoup de joueurs regardent le ballon quand ils accélèrent. Moi, je le pousse assez loin pour pouvoir observer ce qu'il se passe autour. Contre le Brésil lors du dernier Mondial, je glisse le ballon à Kevin De Bruyne car je vois Marcelo qui recule et est déséquilibré. Contre le Japon, c'est sans ballon mais c'est la même chose. Je sens que je dois libérer le couloir pour Thomas Meunier, puis laisser filer le ballon pour Nacer Chadli. Tout cela, c'est la capacité ou non à scanner le terrain."