Antoine Griezmann pousse un coup de gueule : "Ils nous ont roulé dessus"

Le FC Barcelone a été battu au Camp Nou par la Juventus Turin (0-3) ce mardi lors de la 6e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Avec cette cinglnte défaite, le Barça a perdu la première place du Groupe G au profit de la Juventus. Antoine Griezmann a déploré la performane de son équipe au micro de Movistar +.

"En première période, ils nous ont roulé dessus, on a manqué de tout, d'envie, d'attitude, de courir, d'attaquer... On a tout fait de travers. En seconde période, ils avaient l'avantage des trois buts, on a été un peu mieux, mais c'est un mauvais jour, un mauvais match. De qui ça va être la faute, si ce n'est celle des joueurs ? On doit travailler et aller de l'avant. La seule manière, c'est de laisser tout ça de côté et de travailler. On a un match dimanche (contre Levante en Liga, ndlr), on doit le gagner parce qu'aujourd'hui on a laissé une très mauvaise image de nous, de l'équipe", a lâché l'international français.