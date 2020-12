Cristiano Ronaldo s'exprime sur sa rivalité avec Lionel Messi : "Je ne l'ai jamais vu comme un adversaire"

Les deux superstars ont foulé les pelouses de la Liga ensemble lors des duels entre la Real Madrid et Barcelone.

Mardi soir, la Juventus a infligé une petite correction au FC Barcelone en s'imposant 3-0 lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Pour les fans de football, c'était surtout l'occasion de revoir un duel au sommet entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

En conférence de presse après la rencontre, l'attaquant portugais est revenu sur cette rivalité de longue date.

"J'ai toujours eu une relation cordiale avec lui, on a partagé douze ou treize ans de remises de prix", explique-t-il dans des propos retranscris par L'Equipe.

"Je ne l'ai jamais vu comme un adversaire, je me suis toujours bien comporté avec lui. On sait que, dans le football, on aime chercher une rivalité pour le spectacle. Mais pour moi, il est comme toujours. Le Barça traverse un moment difficile, mais ça reste le FC Barcelone."