Rennes et Jérémy Doku stoppent enfin leur série noire!

Le Stade Rennais n'avait plus gagné depuis un mois et demi, c'est désormais chose faite pour les Bretons.

Le Stade Rennais retrouve enfin le sourire. Avec Jérémy Doku sur la pelouse pendant 89 minutes, les Bretons se sont imposés de justesse à Nice. C'est Mbaye Niang qui a inscrit l'unique but du match à la demi-heure de jeu.

Une victoire qui tombe à point pour les Rennais qui n'avaient plus gagné le moindre match depuis le 31 octobre et qui restaient sur une terrible série de sept défaites et un partage, toutes compétitions confondues. Grâce à cette victoire, Rennes grimpe à la huitième place de Ligue 1, à quatre unités de Lyon et Lille, troisième et quatrième, qui jouent dimanche soir.