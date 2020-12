Hein Vanhaezebrouck se plaint: "Pourquoi pas 23 joueurs sur la feuille?"

Ce week-end, les entraîneurs de Pro League pourront effectuer 5 changements. Cela ne satisfait pas Hein Vanhaezebrouck.

"Je trouve fantastique le faire de pouvoir utiliser cette nouvelle règle", a déclaré Hein Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad. "Mais j'aimerais aussi laisser 5 joueurs s'échauffer en même temps".

L'entraîneur de La Gantoise parle aussi des restrictions de sélection: "Pourquoi, comme dans les autres compétitions, nous ne pouvons pas mettre plus de joueurs sur la feuille? Dans les autres championnats, on peut avoir 23 joueurs et c'est mieux. Cela permet de doubler toutes les positions.

Il ne comprend pas non plus l'interdiction des contacts lors des clébrations: "Tous les joueurs sont testés et le risque est donc très minime. D'un autre côté, je sais que quand on n'a jamais joué au football ou qu'on ne s'y intéresse pas de près, ce n'est pas facile de le comprendre".

La Gantoise se déplacera à Courtrai ce samedi à 18h30.