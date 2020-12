Manchester United discute d'une prolongation d'un attaquant

Manchester United pense à son futur et un jeune joueur qui s'affirme de plus en plus est proche d'une prolongation de contrat.

Les dirigeants de Manchester United souhaitent prolonger le contrat de Mason Greenwood. Si l'on en croit les informations du journaliste Fabrizio Romano relayées par le Daily Mail, le club mancunien prévoit d'offrir en 2021 un nouveau bail à son milieu de terrain offensif anglais. En octobre 2019, le footballeur de 19 ans avait rempilé jusqu'en juin 2023, avec une option pour douze mois supplémentaires. Les Red Devils ont l'intention de blinder l'un de leurs grands espoirs afin de s'inscrire sur le long terme à ses côtés. Confronté à une forte concurrence, le numéro 11 a participé à 15 matches toutes compétitions confondues en 2020-2021, pour 3 buts. Apparu à neuf reprises en Premier League, pour sept titularisations et une réalisation, le natif de Bradford doit lutter pour gagner sa place dans l'effectif d'Ole-Gunnar Solskjaer, face à Marcus Rashford, Juan Mata et Anthony Martial. Troisième du classement à un point de Leicester City et cinq longueurs de Liverpool, Manchester United affronte ce samedi les Foxes au King Power Stadium, en ouverture de la 15e journée.





