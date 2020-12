Le STVV espère profiter de la petite forme du Standard

Pour éviter de terminer l'année dans la position de la lanterne rouge, le STVV doit absolument prendre des points à Sclessin.

Une rencontre que les Trudonnaires aborderont avec un peu plus de confiance, après avoir mis fin à une série de six match sans victoire samedi dernier. "C'est trop tôt pour parler d'une bonne passe, mais on va en tout cas aller au Standard avec un état d'esprit plus positif que celui qu'on avait la semaine dernière en allant à Zulte Waregem", estime Peter Maes.

"Ne pas leur laisser le contrôle du match"

À l'inverse, le Standard est dans le doute et reste sur trois défaites consécutives. Une occasion à saisir pour les Canaris? "Si on regarde les circonstances, peut-être," estime le coach des Canaris.

"Imaginons qu'on marque assez vite, ça pourrait les inciter à se précipiter et à surjouer. Ce sera à nous de ne pas les mettre en confiance et de s'assurer qu'ils ne prennent pas le contrôle de la rencontre", conclut le coach des Canaris... qui ne débarqueront pas au Standard en victime consentante.