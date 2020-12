L'Antwerp au caractère contre Charleroi: "Il fallait terminer comme ça!"

"Le caractère et la mentalité": ce sont les aspects positifs que retirait Ivan Leko de la dernière rencontre de l'année de l'Antwerp, sans doute aussi la toute dernière du Croate en tant que coach du Great Old.

Et c'est aussi sur ses aspects qu'insistent les joueurs d'Ivan Leko. Même si c'est avant la victoire qu'ils retiendront de cet après-midi pluvieux. "On devait terminer l'année par une victoire à domicile, parce que ça faisait un moment. Finir avec un six sur six, ça va nous faire du bien", note Jordan Lukaku.

"On a montré qu'on est présent mentalement"

Les Anversois restaient en effet sur deux défaites consécutives au Bosuil, ils sont allés chercher les trois points, malgré une rencontre mal embarquée. "On a encaissé le premier but, mais on n'a pas baissé les bras, on a continué à se battre. On a renversé la tendance et on a montré que mentalement, on est présent et qu'on a envie de se battre jusqu'au bout", insiste encore le latéral gauche.

Les Anversois le savent, ils devront aborder la reprise avec le même état d'esprit: car la course au top 4 sera indécise jusqu'au bout et, qu'en plus du championnat, ils auront un seizième de finale corsé à jouer en Europa League contre les Rangers.