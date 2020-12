Le nouveau club d'Ivan Leko est ... partenaire de l'Antwerp depuis 2016

On l'oublierait presque mais en 2016, l'Antwerp, alors en D2, et le Shanghai SIPG signaient un accord de partenariat.

En visitant le site officiel du Shanghai SIPG à la recherche d'une annonce officielle pour l'arrivée d'Ivan Leko, on tombe en effet sur ... le logo de l'Antwerp, en haut à droite, à côté de celui de Hambourg. Un détail qui n'a rien à voir avec l'arrivée imminente du désormais ex-coach anversois en Chine, mais bien avec un partenariat signé en 2016 entre les deux clubs.

En 2016, alors que l'Antwerp est encore en D2, Shanghai annonçait en effet un partenariat avec le HSV et le Great Old "afin de développer leurs jeunes joueurs et leurs entraîneurs", et de faire progresser le club chinois grâce aux méthodes occidentales. Les jeunes talents chinois devaient alors idéalement rejoindre Anvers pour s'y développer, tandis que l'Antwerp bénéficierait du marché chinois. Quatre ans plus tard, ce partenariat est un peu oublié (aucune mention n'en est faite sur le site officiel de l'Antwerp), probablement remis en cause par l'arrivée de Lucien D'Onofrio à la tête du club en 2017. Mais le logo du Matricule 1 figure toujours sur le site officiel du Shanghai SIPG ... qui vient donc de chiper son coach à son "partenaire".