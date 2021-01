Un quart d'heure pour Hazard, une clean sheet pour Courtois et trois points pour le Real

Sans trembler, le Real a retrouvé le chemin de la victoire samedi soir contre le Celta Vigo. La sixième victoire en sept matchs de Liga pour les Merengue qui en profitent pour provisoirement s'installer dans le fauteuil du leader.

Accroché en semaine à Elche, après avoir pourtant largement dominé la première heure de jeu, le Real ne pouvait pas se permettre de perdre de nouveaux points contre le Celta Vigo. Les hommes de Zinedine Zidane ont accompli leur mission.

Avec un duo d'homme fort pour mener les Madrilènes vers leur première victoire de 2021: Marco Asensio et Lucas Vazquez. Le numéro 11 des Merengue a, d'abord, été à l'origine du but d'ouverture, en déposant le cuir sur la tête de Lucas Vazquez après six minutes de jeu seulement.

15 minutes pour Hazard, 7e clean sheet pour Thibaut Courtois

En deuxième mi-temps, les deux hommes ont inversé les rôles. Le plus âgé des deux Espagnols a servi l'offrande à son cadet qui ne s'est pas fait prier pour inscrire... son tout premier but de la saison en championnat.

La messe était dite et, s'il est monté au jeu à 15 minutes du terme, Eden Hazard n'a eu que très peu de ballons à se mettre sous la dent en zone offensive. Mais l'essentiel n'est pas là pour le Real qui s'impose, avec une septième clean sheet cette saison en championnat pour Thibaut Courtois, et qui en profite pour passer devant l'Atletico, avec un point d'avance mais trois matchs en plus, en tête de la Liga.