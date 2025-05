Champion et proche de signer Kevin De Bruyne, le Napoli va changer d'entraîneur et opter pour... un ancien rival !

Ce vendredi, le Napoli a remporté son quatrième titre de champion d'Italie en terminant la Série A avec un point d'avance sur l'Inter. Il s'agissait du dernier match d'Antonio Conte dans le sud de l'Italie.

Le mano à mano a tenu en haleine tous les suiveurs du football italien durant l'intégralité de la saison. Au bout du suspense, le Napoli a remporté le quatrième titre de champion de son histoire, ce vendredi.

Un titre acquis sous la houlette d'Antonio Conte, qui a souvent réussi à tirer le maximum de ses joueurs et notamment de Romelu Lukaku, qui ne joue pratiquement jamais aussi bien que sous les ordres de l'entraîneur italien.

Pourtant, coup de tonnerre dans la botte : Antonio Conte ne sera pas sur le banc du Napoli pour la prochaine campagne et la Ligue des Champions, puisqu'il va quitter le club et prendre la direction... de la Juventus, selon la Gazzetta dello Sport et tous les autres quotidiens italiens de référence.

Décrit comme un supporter de la Vieille Dame, Conte n'aurait pas résisté à l'appel de son club de cœur, quatrième du dernier championnat et lui aussi qualifié pour la prochaine édition de la C1. La Juve - c'est prévu depuis longtemps - va donc se séparer d'Igor Tudor, l'entraîneur en poste.

Pour le remplacer, le président Aurelio De Laurentiis aurait jeté son dévolu sur... Massimiliano Allegri, entraîneur à succès de la Juventus entre 2014 et 2019, mais terriblement décrié lors de son second passage entre 2021 et 2024. Le club en pôle position pour signer Kevin De Bruyne va donc connaître plusieurs mouvements importants, cet été.

