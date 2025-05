Un nouveau pas vers le grand retour au Standard ? Axel Witsel est arrivé à Liège ce lundi

Après avoir disputé le dernier match de la saison de l'Atlético de Madrid, Axel Witsel est arrivé à Liège ce lundi. Probablement pour passer quelques jours avec ses proches, mais aussi pour s'entretenir avec la nouvelle direction du Standard en vue d'un grand retour.

Depuis le début de la semaine dernière, Pierre François et Marc Wilmots ont officiellement pris leurs fonctions à la tête du Standard de Liège. Leur été s'annonce chargé. Alors que le nouveau Manager Général doit régler un problème de trop grand nombre de temps pleins au club, le directeur sportif va devoir façonner le noyau de la saison prochaine, avec des moyens une nouvelle fois limités.

Cet été, le Standard espère vendre pour 14 millions d'euros et pourrait réinvestir une partie des bénéfices dans le mercato. Matthieu Epolo, Marlon Fossey, Ilay Camara et Nathan Ngoy sont les joueurs avec la plus grande valeur marchande, tandis qu'Ibe Hautekiet est suivi par plusieurs clubs.

Dans le sens des arrivées, Marc Wilmots va vouloir réinstaurer un ADN local, liégeois. Il est donc probable de revoir des anciens de la maison revenir à Sclessin comme joueurs ou avec un autre rôle dans le club, et un mercato plutôt axé sur une filière belge.

Axel Witsel est arrivé à Liège ce lundi

Comme révélé en fin de semaine dernière, la nouvelle direction liégeoise veut aussi tenter un grand coup : celui de rapatrier Axel Witsel, en fin de contrat à l'Atlético de Madrid. L'ancien Diable Rouge pourrait revenir terminer sa carrière de joueur au Standard, avant d'intégrer le staff ou de prendre un autre rôle dans le club.

Le médian défensif, qui a disputé hier le dernier match de la saison de l'Atlético de Madrid après avoir été mis sur une voie de garage pendant plusieurs mois, est, selon nos informations, arrivé à Liège ce lundi. Si l'une des raisons est bien sûr la fin de saison, synonyme de pause et, probablement, de passage dans la famille, Axel Witsel doit aussi s'entretenir avec la nouvelle direction liégeoise dans les prochains jours.

Les deux parties veulent que le grand retour se produise, mais plusieurs points assez importants restent à régler. Il y a notamment celui de la Coupe du Monde des clubs, à laquelle Axel Witsel aimerait prendre part avec l'Atlético. Le Standard, de son côté, aimerait que l'ancien chouchou du public fasse son retour dès le début de la préparation, fixée mi-juin. Plusieurs détails restent à régler, mais la situation pourrait s'éclaircir cette semaine.