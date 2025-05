L'attaquant pour redonner de l'allant à l'attaque rouche ? Le Standard sur la piste d'un ancien goleador de Pro League

Le Standard sera encore assez actif sur le marché des transferts cet été. L'un des principaux chantiers de Marc Wilmots se situe en attaque.

Comme la saison dernière, le Standard s'est reposé sur un duo d'attaquants prêtés. Comme pour Wilfried Kanga et Kelvin Yeboah, Ivan Leko a indiqué qu'il aimerait continuer avec Andi Zeqiri et Dennis Ayensa. Si l'option d'achat du dernier cité a bel et bien été levée, Zeqiri a plus que probablement déjà disputé son dernier match en Rouche.

Durant les Playoffs, Andréas Hountondji a également montré de bonnes choses, mais il est également prêté par Burnley. Le Standard se cherche donc du renfort sur le front de l'attaque.

SudInfo nous apprend aujourd'hui que Thomas Henry est dans le viseur de la cellule de recrutement. Le buteur français appartient à l'Hellas Vérone, qui l'a prêté à Palerme (Serie B) cette saison. Le prêt prévoyait qu'Henry soit acheté en cas de satisfaction à certaines clauses.

Jamais loin de la Pro League

Le natif d'Argenteuil a déjà été lié à un retour en Belgique, il était ainsi cité à Anderlecht, mais l'opération ne s'était pas concrétisée. Depuis son départ de Louvain en 2021, il évolue ainsi du côté de l'Italie. Mais depuis son transfert à 5,50 millions à Venise, sa cote a baissé (deux buts en Serie B cette saison).

Thomas Henry était arrivé en Belgique via Tubize en juillet 2018. Après avoir inscrit 11 buts lors de ses six premiers mois, il avait été transféré à Louvain, où il a continué à faire parler la poudre (45 buts en 79 matchs). Tourmentera-t-il à nouveau les défenses de Pro League la saison prochaine ?