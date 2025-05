Opération "dégraissage" totale au Standard, où le retour d'Axel Witsel est bien dans les petits papiers

Comme attendu, il y aura du mouvement au Standard, cet été. Plusieurs joueurs vont devoir partir pour permettre au club de recruter, tandis que le retour d'Axel Witsel est bien dans les petits papiers.

Voilà une semaine que Marc Wilmots a officiellement pris ses fonctions de directeur sportif du Standard. Présenté en conférence de presse il y a dix jours en compagnie de Pierre François, il avait déclaré vouloir refaire du Standard un club à l'ancrage liégeois, qui retrouve sa place parmi les meilleures équipes du football belge.

Un processus qui prendra du temps, parce que le Matricule 16 part de loin. Marc Wilmots déclarait ne pas vouloir faire de fausses promesses aux supporters, mais que retrouver une place dans le top 6 rapidement était une nécessité.

Malgré des moyens qui seront toujours très limités dans un premier temps, la nouvelle direction sportive liégeoise va devoir se creuser la tête pour, premièrement, compléter le noyau, mais aussi pour le renforcer. Le retour d'Axel Witsel, en fin de contrat à l'Atlético de Madrid, est d'ailleurs devenu une réelle possibilité (lire ici).

Pour recruter, il va d'abord falloir vendre

Mais pour pouvoir recruter, le Standard va d'abord devoir... vendre. Matthieu Epolo, Ilay Camara, Nathan Ngoy et Marlon Fossey ont été placés sur la liste des transferts pour tenter de récupérer la somme de 14 millions d'euros, tandis que Ibe Hautekiet est également un joueur surveillé sur le marché.

Si l'effectif n'est déjà pas bien large, l'heure est donc au "dégraissage", dans un premier temps, afin de récupérer des liquidités. Le but sera ensuite de reconstruire un noyau, mais sans se brûler les ailes. Marc Wilmots et Pierre François ne voudront pas commettre les mêmes erreurs que d'autres avant eux et ne réaliseront pas de dépenses dont le club ne peut pas se permettre. Les deux hommes veulent le retour d'un Standard offensif et d'un stade de Sclessin qui fait peur à tous ses adversaires.

S'ils ne rapporteront pas directement d'indemnités de transferts, plusieurs jeunes joueurs ayant déjà goûté au noyau A vont aussi quitter le club en fin de saison. La restructuration se veut totale, à l'image des départs de Réginal Goreux et Sébastien Grandjean le jour de la prise de fonction de Marc Wilmots.

Le club doit également baisser son nombre de salariés, anormalement élevé. Quid d'Ivan Leko ? L'entraîneur croate a encore déclaré avant et après le match à Westerlo qu'il voulait rester, mais dans un Standard qui peut se battre pour quelques chose. Wait & see, donc.