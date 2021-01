"Pas à notre place": les premiers mots de Mbaye Leye à ses joueurs

Avant d'être présenté en conférence de presse, Mbaye Leye a distillé son premier entraînement et donné son premier discours en tant que coach du Standard.

Avant de refouler les terrains d'entraînements du Standard, Mbaye Leye a tenu à adresse quelques mots à ses joueurs. Un premier discours au cours duquel, le Sénégalais a parlé du sens des responsabilités et du respect qu'il attend de ses joueurs à l'égard "de tous les autres employés du club".

Mais il y évoque aussi les ambitions du Standard pour la suite de la saison. "Pour l'instant, on n'est pas à la place que le club souhaite et certainement pas à la place que vous souhaitez. En début de saison, ce que voulait le club, c'est jouer les playoffs 1 et c'est encore valable aujourd'hui."

Alors qu'il reste 15 rencontres de phase classique à disputer, le Standard pointe à sept points de la quatrième place d'Anderlecht: pour continuer à croire au top 4, les Rouches devront rapidement enchaîner les victoires.