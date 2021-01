Ligue 1 : un ancien attaquant de Pro League trouve la faille, Raymond Domenech neutralise Jérémy Doku

Ancien joueur de Courtrai, Terem Moffi a égalisé pour son équipe face à Monaco. De son côté, Jérémy Doku, lui aussi ancien de Pro League, n'a pas réussi à faire parler la poudre face à Nantes pour la grande première de Raymond Domenech.

La 18ème journée de Ligue 1 a débuté ce soir par cinq rencontres qui se sont déroulées simultanément à partir de 19h. Le but de Terem Moffi, la première de Raymond Domenech, la large victoire de Strasbourg, la belle prestation de l'AS Monaco... retour sur les résultats.

Les deux performances les plus notables sont celles de Strasbourg et de Monaco. Face au Nîmes Olympique, un adversaire direct, le club alsacien s'est largement imposé (5-0). Une manita que n'est pas parvenue à réaliser le club monégasque malgré ses cinq buts marqués face à Lorient. Une lourde défaite pour les Merlus, à domicile, qui avaient pourtant réussi à égaliser, après avoir encaissé l'ouverture du score, grâce à l'ancien joueur de Courtrai, Terem Moffi (score final : 2-5).

À l'inverse, Nantes et Rennes se sont neutralisés en achevant la rencontre par un score nul et vierge, pour la première de Raymond Domenech sur le banc des Canaris. Dans les rangs rennais, Jérémy Doku était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. Metz et Bordeaux ont imité les deux protagonistes du derby breton puisqu'ils n'ont pas réussi à se départager non plus (0-0). Enfin, Brest a pris les trois points face à Nice (score final : 2-0).

Au classement, Monaco retrouve le Top 5 avec deux unités de retard sur le Stade Rennais (30 points contre 32). Brest, Metz, Bordeaux et Nice se suivent et sont respectivement 10ème, 11ème, 12ème et 13ème. Enfin, Strasbourg prend ses distances avec la zone rouge en prenant la 16ème place.