Pirlo va retrouver Milan le temps d'un soir: "Ce ne sera pas un match décisif"

Le coach de la Juventus dédramatise les enjeux de la rencontre phare de ce mercredi. Ses paroles ont trouvé de l'écho en Lombardie.

Andrea Pirlo était de passage en conférence de presse ce mardi à la veille du déplacement sur le terrain de l'AC Milan mercredi soir en Serie A.

Pour l'entraîneur de la Juventus Turin, qui a disputé plus de 400 matchs avec les Rossoneri entre 2001 et 2011, cette rencontre aura forcément un parfum particulier. "Ce sera une soirée spéciale pour moi, ayant vécu de nombreux souvenirs avec Milan. Milan-Juventus a toujours été fascinant en tant que joueur et le sera en tant qu'entraîneur. Nous ferons de notre mieux, mais je ne pense pas que ce soit décisif pour la suite du Championnat", a expliqué le coach de la Vieille Dame.

De son côté, l'entraîneur milanais Stefano Pioli a tenu à dédramatiser l'importance de cette confrontation que les médias italiens voient comme un match capital dans la course au titre. "Par rapport à l'année dernière, nous avons 17 points de plus, il est clair que notre niveau de performance a augmenté, a déclaré Pioli lors d'une conférence de presse. Je ne veux pas freiner l'enthousiasme ou ne pas être ambitieux, mais il n'est pas juste de parler d'un tournant pour un match de la 16e journée, car nous jouons chaque match comme si c'était le dernier", a-t-il expliqué.