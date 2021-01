Anderlecht: Peter Zulj sur le départ?

De moins en moins sollicité à Anderlecht, le médian autrichien pourrait aller voir ailleurs dès cet hiver.

Si le Sporting d'Anderlecht avance sur plusieurs dossiers et pourrait boucler les arrivées du médian de Salzbourg Majeed Ashimeru et de l'Argentin Maxi Lovera, ça s'active également dans le sens départ du côté du Sporting.

Retour en Autriche pour Peter Zulj?

Percy Tau est rentré à Brighton et Anderlecht espère prêter Ilias Takidine pour permettre au jeune milieu offensif de gratter du temps de jeu. Mais Peter Zulj pourrait lui aussi quitter le navire. Selon Sky Sports Autriche, l'issue la plus probable est un retour en Bundesliga autrichien.

Avec seulement huit matchs au compteur depuis le début de la saison, Peter Zulj est en manque de temps de jeu avec les Mauves et il ne veut pas compromettre ses chances de disputer le prochain Euro. Il pourrait dès lors être prêté six mois et le Red Bull Salzbourg est une option. Son prêt serait alors lié à celui de Majeed Ashimeru.