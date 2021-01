Le dernier transfert d'Anderlecht est déjà à Bruxelles pour sa visite médicale

Si tout se passe comme il faut au niveau des tests médicaux, Anderlecht aura son nouveau transfert cette semaine. Majeed Ashimeru a déjà atterri à Bruxelles et sera annoncé dans les jours à venir.

Ashimeru a informé le Red Bull Salzburg qu'il partait négocier avec Anderlecht et a un accord personnel avec les Mauves. Un certain nombre de détails doivent encore être réglés entre les clubs, mais cela ne devrait plus poser de problèmes.

Il a déjà subi son test Covid et n'a donc besoin que d'un examen médical. "Mais je ne m'attends à aucun problème", a répondu son agent Zouhair Essikal de Base Soccer lorsque nous lui avons posé la question.

Il s'agira du troisième transfert d'Anderlecht après avoir signé Mohamed Bouchouari et Warner Hahn.