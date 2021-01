Marcus Rashford, l'indispensable

Fait membre de l'Ordre de l'Empire britannique par la Reine Elizabeth II et récompensé par la BBC pour son action sociale destinée à lutter contre la pauvreté infantile en Angleterre, Marcus Rashford a séduit le Royaume-Uni par son altruisme et sa maturité.

Encensé pour son humanisme, le jeune international anglais a aussi grandi sur les terrains au cours des 12 derniers mois. Si Bruno Fernandes apparaît comme l'homme du renouveau à Manchester United, le Portugais est parfaitement épaulé par son jeune équipier anglais. Et Ole Gunnar Solskjaer l'a bien compris: malgré la présence d'un concurrent de poids supplémentaire devant, en la personne d'Edinson Cavani, Marcus Rashford est le seul joueur à avoir participé à tous les matchs de Manchester United cette saison.

🔋 @MarcusRashford is the only player to appear in all of our 2020/21 fixtures so far 💪#MUFC pic.twitter.com/HNejjBb15O