Les relations entre Ivan Leko et Lior Refaelov n'étaient pas au beau fixe à Bruges, mais les deux hommes se sont réconciliés à l'Antwerp : l'Israélien a remercié le Croate, qui lui a permis d'atteindre son meilleur niveau.

Lior Refaelov a ainsi tenu à remercier Ivan Leko et son staff après avoir remporté son Soulier d'Or ce mercredi soir. "Les derniers six mois sous Ivan Leko ont peut-être été ceux lors desquels j'ai le mieux presté dans ma carrière, il m'a aidé à trouver au mieux ma place dans cet Antwerp, à combiner au mieux avec mes équipiers", explique le lauréat du trophée. "Je le remercie lui et son staff pour ce travail. Mon défi désormais sera d'être aussi bon en 2021 avec Franky Vercauteren".

Un défi qui concerne tout l'Antwerp, balayé à Malines sans son nouvel entraîneur sur le banc. "Nous avons vécu une période difficile après l'annonce du départ d'Ivan", reconnaît Refaelov. "Je ne veux même pas parler du match à Malines, qui était un désastre pour beaucoup de raisons. On espère désormais pouvoir rebondir". Pas le temps de célébrer son Soulier d'Or : Refaelov doit se mettre au travail. "On travaille déjà tactiquement avec Franky, et on veut repartir de l'avant pour aller chercher ce top 4", affirme-t-il.