L'ancien Hurlu Anice Badri revient dans un de ses anciens clubs

Anice Badri revient dans un club qu'il a connu durant quatre saisons après son aventure dans le Hainaut.

Libre de s'engager avec le club de son choix, Anice Badri a choisi de retourner en Tunisie. En effet, l'ancien Hurlu a rompu son contrat avec l'Ittihad FC en octobre dernier et vient de s'engager avec l'Esperance Tunis.

Il paraphé un contrat d'un an et demi avec le club. Badri a évolué à l'Excel Mouscron entre 2014 et 2016 après avoir quitté le LOSC. Il avait ensuite rejoint la Tunisie pour y évoluer entre 2016 et 2020.