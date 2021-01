Le Standard aurait refusé une offre d'un club étranger pour Maxime Lestienne

Les Rouches restent actifs sur le marché des transferts et continueront de dégraisser en cas de besoin.

Le Standard réfléchit à toutes les façons possibles de dégraisser un peu son noyau durant ce mercato hivernal. Plusieurs offres sont déjà arrivées sur la table pour différents joueurs.

D'après La Dernière Heure, la dernière en date concerne Maxime Lestienne. Le club d'Al-Wahda aurait contacté le club principautaire avec à la clé une somme d'un million d'euros et un an et demi de contrat. Une offre qui aurait été refusée par les Liégeois.

Ce n'est pas la première fois que le club des Emirats arabes unis tente d'arracher un joueur à Sclessin puisqu'il a réussi son coup la saison dernière avec Paul-José Mpoku.