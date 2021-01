Mbaye Leye avant le déplacement à Malines : "J'aimerais que mes joueurs soient moins tendres lors des duels"

Ce mercredi soir (18h45), le Standard de Liège affrontera le KV Malines lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Bonne nouvelle du côté de Standard de Liège avant son déplacement à Malines, Mbaye Leye pourra compter sur le retour de Kostas Laifis. "Kostas est sélectionnable, sa quarantaine est terminée. Boljevic a également repris les entraînements. Je dois consulter les médecins ce mardi concernant Hugo et voir ce qu'il en est concernant le coup qu'il a reçu. Toutefois, Gojko Cimirot toujours positif au coronavirus même s'il ne peut plus contaminer personne. Mais il doit être positif au test pour jouer donc il ne sera pas là à Malines. Collins Fai est quant à lui toujours out. Sinon, le noyau est au complet", a confié le T1 des Rouches.

Les Rouches sont sur la bonne voie mais doivent encore gommer certaines erreurs. "Ils sont sur le bon chemin. Toutefois, nos reconversions doivent être meilleures afin de pouvoir tuer l'adversaire, ainsi que nos dernières passes. Il faut élever notre concentration. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements après la rencontre face au Cercle", a souligné le technicien sénégalais.

Après Waasland-Beveren et le Cercle de Bruges, le matricule 16 va affronter Malines. "Une formation de qualité qui vient de réaliser un 12 sur 12. Ils sont en pleine confiance et réalisent ce que nous voulons effectuer, c'est-à-dire une progression mathématique avec un jeu efficace. Demain, j'aimerais que nous retrouvions la fluidité que nous avions contre Waasland, de l'efficacité et que mes joueurs soient moins tendres lors des duels. J'aimerais que mes joueurs restent plus souvent debout que par terre", a précisé l'ancien attaquant.

Le club liégeois est à deux points du top 4. "Les victoires vont nous aider à atteindre notre objectif, quelle que soit la manière pour l'instant. L'essentiel est que la confiance soit là, car elle va aider les joueurs à évoluer à leur niveau. Le noyau du Standard de Liège est très bon, la qualité y est bien présente. L'abnégation aperçue au Cercle confirme notre progression. J'ai reçu un message d'un supporter qui disait que dans les plus grandes réussites, celles-ci proviennent du courage pour la plupart et non du talent. Un message magnifique que j'ai repris dans mon PowerPoint avant de rallier Bruges. Notre victoire au Cercle est plus due au courage qu'au talent", a conclu Mbaye Leye.