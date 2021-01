Kompany évoque l'arrivée de Diaby : "Il n'y a jamais trop de potentiel offensif dans un club"

Abdoulay Diaby va donc venir amener de la concurrence au sein d'un noyau d'Anderlecht qui reste sur sa performance la plus aboutie sur le plan offensif. Dans quel rôle ? Vincent Kompany a répondu.

Abdoulay Diaby est le nouvel attaquant du RSC Anderlecht - mais en sera-t-il le nouveau 9, le nouvel attaquant de soutien "à la Percy Tau", le nouvel ailier ? Un peu de tout, à en croire Vincent Kompany. "Ce qu'on recherche, c'est de la polyvalence. Si vous regardez nos joueurs offensifs en match, ils permutent énormément, on demande donc à un joueur qu'il se déplace dans l'axe, devant, sur les flancs", explique le coach anderlechtois.

Mais Diaby est surtout là pour une chose : sa capacité à marquer des buts. "C'est un joueur capable de prendre la profondeur, de marquer des buts. Il peut aussi amener du calme et de l'expérience à ce jeune groupe", pointe Kompany. "Surtout, il amène du danger. Une équipe n'a jamais trop de poids offensif, car un joueur peut scorer pendant plusieurs matchs, puis avoir une panne, et il faut que d'autres puissent prendre le relais". Abdoulay Diaby devrait qui plus est venir combler les départs, à prévoir, de Colassin et Dimata dans les jours à venir ...