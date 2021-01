Retour de la D1B pour l'Union, solide leader à mi-chemin de son objectif final : "Il faudra prendre le plus de points possible pour l'atteindre"

C'est la reprise en D1B et l'Union, solide leader, attaque la seconde partie de saison ce samedi face à Deinze.

La D1B va reprendre ses droits suite à près d'un mois de trève. Une pause qui est tombée à pic cette saison plus que les autres, vu la situation sanitaire.

Les Bruxellois se déplacent à Deinze samedi, avec deux rencontres amicales de bon standing dans les jambes (face à Genk et Anderlecht). "Le climat dans l'effectif est très bon. C'est vrai qu'à Genk, je n’étais pas content car nous nous sommes laissé rejoindre alors qu’on menait largement. Face à Anderlecht, nous avons joué un match solide. Mais la reprise du championnat, ce sera un tout autre contexte", confiait Felice Mazzù sur le site du club, en préface de la rencontre de demain.

Deinze réussit pas mal aux Bruxellois. L'Union avait ouvert la saison à Deinze (0-2) en août, avant d'également battre les Flandriens lors du retour à Bruxelles (3-0) : "Nous avions fait preuve de caractère lors du premier match. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation différente. Nous sommes leaders, Deinze reste sur un bon bilan et reste un fameux client à domicile."

L'Union est à mi-chemin de son objectif de montée en D1A. Les Bruxellois ont dominé la première partie de saison, à eux désormais de poursuivre sur le même rythme : "Dans notre position, nous avons un objectif clair et il faudra prendre le plus de points possible pour l'atteindre, peu importe l’adversaire."