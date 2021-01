L'ancien Hurlu Mickaël Tirpan buteur mais battu par l'Ajax Amsterdam

L'Ajax Amsterdam a été l'emporter au Fortuna Sittard, malgré le premier but de Mickaël Tirpan depuis son arrivée en Eredivisie.

L'Ajax Amsterdam a encore pu compter sur sa recrue phare du mercato, Sébastien Haller, pour aller l'emporter sur la pelouse du Fortuna Sittard (1-2). Mickaël Tirpan (27 ans), ancien défenseur de l'Excel Mouscron et de l'AS Eupen, était titulaire au Fortuna et s'est même offert un premier but depuis son arrivée lors de ce mercato en provenance de Kasimpasa.