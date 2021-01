Thiago Silva salue chaleureusement Frank Lampard

Thiago Silva qui était arrivé en début de saison, a rapidement réagi au limogeage de Frank Lampard.

Après 18 mois de collaboration, les chemins de Chelsea et de Frank Lampard se sont séparés ce lundi. Et s'il ne se sont côtoyés que six mois, Thiago Silva a visiblement apprécié travailler aux côtés de l'ancien capitaine des Blues.

Il lui a d'ailleurs laissé un message allant dans le sens sur les réseaux sociaux. "J'aimerais te remercier, toi et ton staff, pour tout ce que vous m'avez donné depuis mon arrivée. Comme je te l'ai dit, j'avais l'impression qu'on travaillait ensemble depuis dix ans. Merci pour tout légende!"